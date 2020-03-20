В Черновицкой области зафиксировали еще пять случаев коронавируса (видео)

В Украине 26 больных COVID-19.

Коронавирусное заболевания нового типа COVID-19 обнаружили медики в еще пяти жителей Черновицкой области. Некоторые пациенты инфицировались через общение с уже зараженными людьми.

Об этом заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук поздно вечером 19 марта во время прямого эфира.

По его словам, среди новых больных не только те, кто вернулся из-за границы, но и люди, которые контактировали с больными в Украине. А потому, Осадчук призвал людей, которые вернулись на родину из других стран, самоизолироваться.

Читайте такжеВ Украине умер третий больной с коронавирусом

"То есть мы имеем уже передачу этой инфекции людям, которые сами не были за границей, но контактировали с родными, близкими, соседями. Я вас очень прошу воздержитесь и проявите социальную, человеческую ответственность", - подчеркнул он.

Эту информацию подтвердили и в Минздраве. Уточняется, что вечером 19 марта результаты анализов показали положительный результат. В министерстве добавили, что в настоящее время пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Таким образом, теперь в Украине официально подтверждено 26 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: в Черновицкой (15), Житомирской (2), Киевской (2), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (1) областях и в Киеве (3). Три из них летальные – умерли 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина в Ивано-Франковской и 33-летняя в Черновицкой.