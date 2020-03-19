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В Украине есть первые случаи инфицирования коронавирусом внутри страны - Ляшко

23:46, 19 марта 2020
Страна
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В Украине растет количество подозрений на инфицирование коронавирусом / фото УНИАН

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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"В страну зашла коронавирусная болезнь. Есть первые случаи внутрішньокраїнного инфицирования", - сообщил Ляшко. Именно поэтому карантинные меры, отмечает он, они направлены на то, чтобы остановить распространение.

По его словам, в Украине растет количество подозрений на инфицирование коронавирусом. "Все больше образцов поступает к вирусологических лабораторий на эти исследования. Сегодня (19 марта - Ред.) мы получили 54 подозрения на коронавірусну болезнь. Имеем пять положительных случаев", - говорит главный санитарный врач. 

Сейчас зарегистрирован 21 случай инфицирования в Украине.

Инфографика УНИАН

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