В Украине есть первые случаи инфицирования коронавирусом внутри страны - Ляшко

Сейчас зарегистрирован 21 случай инфицирования в Украине.

В Украине началось инфицирование коронавирусом COVID-2019 внутри страны.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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"В страну зашла коронавирусная болезнь. Есть первые случаи внутрішньокраїнного инфицирования", - сообщил Ляшко. Именно поэтому карантинные меры, отмечает он, они направлены на то, чтобы остановить распространение.

По его словам, в Украине растет количество подозрений на инфицирование коронавирусом. "Все больше образцов поступает к вирусологических лабораторий на эти исследования. Сегодня (19 марта - Ред.) мы получили 54 подозрения на коронавірусну болезнь. Имеем пять положительных случаев", - говорит главный санитарный врач.

Сейчас зарегистрирован 21 случай инфицирования в Украине.