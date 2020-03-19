В Украине умер третий больной с коронавирусом
20:36, 19 марта 2020Страна
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Коронавирус обнаружили у 56-летней женщины, которая скончалась вчера.
В Украине - новая жертва коронавируса / REUTERS
В Украине уже три человека стали жертвами коронавируса COVID-19. Новый летатльный случай произошел в Ивано-Франковске.
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Как сообщает ТСН, коронавирус обнаружили у 56-летней женщины, которая скончалась вчера, 18 марта.
В Минздраве сообщили, что умершая долго занималась самолечением и обратилась к врачам слишком поздно.
По состоянию на 20:30 19 марта Минздрав подтвердил 21 случай коронавируса в Украине.
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