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В Украине умер третий больной с коронавирусом

20:36, 19 марта 2020
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В Украине - новая жертва коронавируса / REUTERS

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Как сообщает ТСН, коронавирус обнаружили у 56-летней женщины, которая скончалась вчера, 18 марта.

В Минздраве сообщили, что умершая долго занималась самолечением и обратилась к врачам слишком поздно.

По состоянию на 20:30 19 марта Минздрав подтвердил 21 случай коронавируса в Украине.

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