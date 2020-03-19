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В Украине зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом: эпидемия добралась до Днепропетровщины

20:20, 19 марта 2020
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В Украине подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом / фото УНИАН

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

«Имеем два лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Пациенты сейчас получают всю нужную помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты, – цитирует заявление Бондаренко пресс-служба ДнепроОГА.

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.

В настоящее время медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

В области определены две госпитальные базы: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В целом они – на 430 коек.

Таким образом, на сегодня в Украине зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом СOVID-19.

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