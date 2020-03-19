Третий зараженный коронавирусом киевлянин недавно побывал в Швейцарии

Сейчас пациент находится на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

Мэр Киева Владимир Кличко рассказал о третьем киевлянине, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Это 50-летний мужчина, который недавно посетил Швейцарию.

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Об этом городской голова сообщил в Facebook.

«Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительный тесте пациента ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий», - отметил Кличко.

По его словам, сейчас пациент находится дома, на самоизоляции, и получает лечение под наблюдением врачей.

16 марта стало известно о первых двух случаях заражения коронавирусом в Киеве.

Напомним, в Украине сегодня зафиксировано еще два случая инфицирования коронавирусом - в Киеве и Житомире.