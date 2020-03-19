В Чернигове приостановят работу общественного транспорта на период карантина

Водители не могут контролировать наличие максимум 10 человек в салоне, перевозчики терпят убытки.

В Чернигове для противодействия распространению коронавируса в течение выходных (21-22 марта), а также с 24 марта до конца карантина временно полностью приостановят работу общественного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговского городского совета, соответствующее решение принято сегодня на заседании исполнительного комитета горсовета.

«Не будут работать все виды общественного транспорта Чернигова: троллейбусы, автобусы, маршрутки», - отметили в пресс-службе.

Во время исполкома решили, что сначала городской общественный транспорт приостановит свою деятельность на выходных, поскольку «черниговцам в субботу-воскресенье легче организовать свою жизнедеятельность без общественного транспорта».

В начале недели работодатели должны решить все вопросы с подвозом своих работников, не работающих удаленно, - это может быть как самоорганизация сотрудников, у которых есть собственный транспорт, так и корпоративный подвоз людей.

С 24 марта общественный транспорт Чернигова не будет работать до официального завершения карантина.

«Город сейчас разрабатывает транспортную логистику для работы социальных служб, которые занимаются пожилыми одинокими людьми», - отметили в пресс-службе Черниговского городского совета.

По информации городского головы Владислава Атрошенко, основанием для такого решения исполкома стали: невозможность водителями контролировать присутствие 10 пассажиров в салоне, случаи увольнений водителей, убытки перевозчиков и отсутствие точной информации о количестве инфицированных коронавирусом.