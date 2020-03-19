"Коронавирус добьет медиков": Комаровский показал фото защитного костюма украинского врача и "взорвал" сеть

Врач опубликовал переписку с представившимся инфекционистом человеком, который пожаловался на поставку в больницу некачественных средств защиты.

Один из украинских медиков прислал доктору Евгению Комаровскому фото защитного костюма, которые предоставляют медперсоналу в условиях коронавируса, и пожаловался на плохое качество изделия.

Об этом педиатр Комаровский написал на своей странице в Facebook. В частности, он добавил к своему посту скриншот переписки с человеком, представившимся врачом-инфекционистом.

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"Нам доставили в ЦРБ (центральную районную больницу, – Ред.) такого уровня средства индивидуальной защиты от коронавируса, что мы боимся их надевать, потому что под руками рвутся на лоскутки, а респираторы серии ниже, чем писал Минздрав согласно 663-му указу. Мы не готовы встречать эту эпидемию с таким уровнем защиты", – утверждается в сообщении якобы инфекциониста.

"Остальных предупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть! Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты! С собою неплохо прихватить местного СБУшника. А пока смотрите и наслаждайтесь", - написал Комаровский.

Под постом доктора - множество гневных комментариев: "Я даже видео такое видела, где врачу это нужно одевать. Без слов", "Какой кошмар", "Твари".

Ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на интересующий многих родителей вопрос, можно ли гулять с ребенком во время карантина.