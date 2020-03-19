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Украинцы смогут пересекать границу в Литве для возвращения на Родину до 23 марта

17:22, 19 марта 2020
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Иллюстрация / REUTERS

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что украинские граждане смогут пересекать границу в Литве для возвращения на Родину до 23 марта.

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Об этом говорится в оперативной информации МИД Украины относительно коронавируса.

"Гуманитарные коридоры на территории Литовской Республики будут работать до 00:00 23 марта 2020 года. До этого времени граждане Украины смогут пересекать границу Литовской Республики, чтобы вернуться домой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о таком решении правительства Литвы от 18 марта Департамент государственного и дипломатического протокола МИД Литвы уведомил Посольство Украины в Вильнюсе.

Как сообщал УНИАН, Украина начала вывозить граждан из Египта, в Киев и Львов из Шарм-эль-Шейхе вернутся 6 самолетов с украинцами.

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