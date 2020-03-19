В СНБО предлагают областям селить медиков в гостиницах и возить их на работу

Государственный экспертный центр вместе со специалистами Минздрава Украины поручено проработать международные протоколы лечения COVID-19 и рассмотреть вопрос об их возможной адаптации в соответствии с украинским законодательством.

Областным государственным администрациям направлены письма с просьбой рассмотреть вопрос о размещении медицинских работников в гостиницах, хостелах, а также о транспортировке их к рабочим местам.

Об этом шла речь во время встречи заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева с ведущими украинскими специалистами-эпидемиологами и инфекционистами, сообщили в пресс-службе СНБО.

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Соловьев, в частности, отметил, что в Украине должен быть внедрен мировой опыт организации транспортировки медиков от дома до рабочих мест, их социальной поддержки, организации отдыха и тому подобное.

«По результатам встречи направлены письма всем областным государственным администрациям по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах и т.д., их транспортировке на рабочие места и обеспечению членов их семей необходимой помощью», - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждался вопрос внесения изменений в алгоритм действий врача и маршрута пациента с подозрением на коронавирус COVID-19, в частности с целью оптимизации клинического маршрута пациента, который соответствует определению случая COVID-19 и минимизации рисков для жизни и здоровья семейных врачей.

Также, отметили в пресс-службе, поднимался вопрос применения медицинских препаратов, не имеющих медицинского назначения для лечения случаев болезни COVID-19, однако их практическое применение в других странах мира показало действенный результат. В этой связи Государственный экспертный центр вместе со специалистами Министерства здравоохранения поручено проработать международные протоколы лечения COVID-19 и рассмотреть вопрос об их возможной адаптации в соответствии с украинским законодательством.