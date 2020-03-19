На Прикарпатье медики испугались пациента с подозрением на коронавирус – СМИ

Мужчину госпитализировали вечером, а обследование продолжили уже специалисты из области.

В Ивано-Франковской области медики испугались потенциального больного коронавирусом, когда тот рассказал, что вернулся из Британии.

Об этом пишет ТСН.

Мужчина на днях вернулся из Лондона и общался в салоне с итальянкой. После возвращения на Родину он почувствовал боль в груди и ухудшение самочувствия и обратился за помощью к местным медикам.

Читайте такжеЦеркви, хостелы и отели надо дезинфицировать - Киевская ОГА

По его словам, врачи начали убегать, когда узнали о поездке в Европу.

«В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил "Что вы хотите". Я ответил, что задыхаюсь и у меня болит в груди. У него первый вопрос: "А вы откуда приехали?". Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать», – рассказал потерпевший, добавив, что медики направили его к семейному врачу.

Вскоре мужчине сделали флюорографию. Его госпитализировали уже вечером и вызвали коллег из города, которые продолжили обследование в защитном снаряжении. У жителя диагностировали грипп.

В комментарии журналистам местные медики признали, что возможно не были психологически готовы, но помощь оказывали в соответствии с инструкцией.

По состоянию на 16:00 19 марта в Украине зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. Последний известный случай зафиксирован в Житомире.