Церкви, хостелы и отели надо дезинфицировать - Киевская ОГА

Дезинфицировать нужно также салоны общественного транспорта.

В Киевской облгосадминистрации обязали дезинфицировать гостиницы, хостелы и религиозные учреждения на территории области.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

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«Структурные подразделения ОГА, районных государственных администраций и горисполкомов городов областного значения, сельские, поселковые, городские, ОТГ и руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинения, в том числе отели, хостелы, религиозные учреждения, расположенные на территории Киевской области, обязаны обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий, включающих влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств в помещениях с соблюдением нормативных показателей температуры воздуха, и предусмотреть режим проветривания помещений», - сказал Ионов.

Он добавил, что дезинфицировать также нужно салоны общественного транспорта. Междугородные и городские автобусы и маршрутки необходимо дезинфицировать каждые 3 часа. Те транспортные средства, которые не прошли дезинфекцию, не могут быть выпущены на рейс.

Как сообщал ранее УНИАН, горсовет Луцка с 19 марта запретила работу всего общественного транспорта в городе с целью предотвращения распространения коронавирус.