В Украине зафиксированы еще два случая инфицирования коронавирусом

Один случай зафиксирован в г. Киеве, еще один - в Житомире.

В четверг, 19 марта, лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19. Читайте такжеВ Житомире зафиксирован первый случай коронавируса - мэр города (видео) Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Один случай зарегистрирован в г. Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение. "Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные", - говорится в сообщении.

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