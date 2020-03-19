В Украине зафиксированы еще два случая инфицирования коронавирусом
16:34, 19 марта 2020Страна
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Один случай зафиксирован в г. Киеве, еще один - в Житомире.
REUTERS
В четверг, 19 марта, лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Один случай зарегистрирован в г. Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение.
"Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные", - говорится в сообщении.
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