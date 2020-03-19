цей матеріал доступний українською

В Украине зафиксированы еще два случая инфицирования коронавирусом

16:34, 19 марта 2020
Страна
482 0
REUTERS

Читайте такжеВ Житомире зафиксирован первый случай коронавируса - мэр города (видео)

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Один случай зарегистрирован в г. Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение.

"Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter