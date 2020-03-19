Минздрав: В Украине зафиксированы еще два случая инфицирования коронавирусом - в Киеве и Житомире

Сегодня лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: в Киеве и Житомире.

Еще один случай инфицирования новым коронавирусом зарегистрирован в Киеве.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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"Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждены два новых случая инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один - в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение", говорится в сообщении.

Сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, два из них - летальные.

Как сообщал УНИАН, ранее Житомирский городской голова Сергей Сухомлин заявил о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в городе.