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Пациентов с легкой формой коронавируса можно лечить амбулаторно, но при одном условии - Минздрав

16:45, 19 марта 2020
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Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, систему здравоохранения Украины еще в конце января - начале февраля начали готовить к вспышке заболевания COVID-19, когда увидели ситуацию в Китае.

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"Мы уже имели статистику и знали, как будем реагировать на случаи коронавирусной болезни в Украине. Для этого были определены по две госпитальных базы в каждой области и по две бригады «скорой» помощи, которые были укомплектованы необходимым оборудованием", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что сейчас, согласно рекомендациям ВОЗ, министерство разработало несколько сценариев развития эпидемической ситуации в стране и в настоящее время переходит на новый этап планирования и перепрофилирования учреждений здравоохранения.

Замминистра добавил, что в министерстве разработали четкий алгоритм, основанный на сценарии развития ситуации в Италии, где 70% людей болеют в легкой форме. Поэтому оказывать медицинскую помощь пациентам с легкой формой COVID-19 Минздрав предлагает амбулаторно, при условии домашней самоизоляции.

Ляшко уточнил, что вскоре Минздрав представит интерактивную карту, на которой можно будет отслеживать, как перепрофилируются больницы.

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"Для остальных людей, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже все четко распланировали. Эта интерактивная карта будет доведена до диспетчеров «скорой» медицинской помощи и будет четко показывать, в какой больнице есть свободная койка для человека с тяжелой формой болезни, который требует интенсивной терапии или реанимационных мероприятий. Такие сценарии предусмотрены на определенное количество людей, больных одновременно", - отметил заместитель главы Минздрава.

По словам Ляшко, следующим шагом, в случае увеличения количества больных, состоится перепрофилирование учреждений терапевтического профиля для приема больных в тяжелых состояниях.

Он подчеркнул, что, в случае введения в стране чрезвычайного положения, рассматривается возможность привлечения частных учреждений здравоохранения для приема больных COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельных.

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