Пациентов с легкой формой коронавируса можно лечить амбулаторно, но при одном условии - Минздрав

Вместе с тем больных в тяжелых состояниях будут обязательно госпитализировать.

Пациентов с легкой формой COVID-19 можно лечить амбулаторно при условии самоизоляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, систему здравоохранения Украины еще в конце января - начале февраля начали готовить к вспышке заболевания COVID-19, когда увидели ситуацию в Китае.

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"Мы уже имели статистику и знали, как будем реагировать на случаи коронавирусной болезни в Украине. Для этого были определены по две госпитальных базы в каждой области и по две бригады «скорой» помощи, которые были укомплектованы необходимым оборудованием", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что сейчас, согласно рекомендациям ВОЗ, министерство разработало несколько сценариев развития эпидемической ситуации в стране и в настоящее время переходит на новый этап планирования и перепрофилирования учреждений здравоохранения.

Замминистра добавил, что в министерстве разработали четкий алгоритм, основанный на сценарии развития ситуации в Италии, где 70% людей болеют в легкой форме. Поэтому оказывать медицинскую помощь пациентам с легкой формой COVID-19 Минздрав предлагает амбулаторно, при условии домашней самоизоляции.

Ляшко уточнил, что вскоре Минздрав представит интерактивную карту, на которой можно будет отслеживать, как перепрофилируются больницы.

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"Для остальных людей, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже все четко распланировали. Эта интерактивная карта будет доведена до диспетчеров «скорой» медицинской помощи и будет четко показывать, в какой больнице есть свободная койка для человека с тяжелой формой болезни, который требует интенсивной терапии или реанимационных мероприятий. Такие сценарии предусмотрены на определенное количество людей, больных одновременно", - отметил заместитель главы Минздрава.

По словам Ляшко, следующим шагом, в случае увеличения количества больных, состоится перепрофилирование учреждений терапевтического профиля для приема больных в тяжелых состояниях.

Он подчеркнул, что, в случае введения в стране чрезвычайного положения, рассматривается возможность привлечения частных учреждений здравоохранения для приема больных COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельных.