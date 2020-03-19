В Харькове изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус
16:16, 19 марта 2020Страна
585 0
Мэр Харькова сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье в город будет доставлено 200 тысяч комплектов тестов.
В Харькове - два десятка людей с подозрением на коронавирус / REUTERS
В Харькове с подозрением на коронавирусную инфекцию изолированы 22 человека.
Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.
Читайте такжеВ Ивано-Франковской области число пациентов с подозрением на коронавирус возросло до 12
«Данные на сегодня: 22 человека в городе изолированы и под присмотром врачей. Ни одного подтвержденного случая нет», - отметил он.
По его информации, в ночь с субботы на воскресенье в город будет доставлено 200 тысяч комплектов тестов, все медицинские учреждения переведены в состояние готовности.
По состоянию на 16:00 19 марта в Украине зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. Последний известный случай зафиксирован в Житомире.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter