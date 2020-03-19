В Харькове изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус

Мэр Харькова сообщил, что в ночь с субботы на воскресенье в город будет доставлено 200 тысяч комплектов тестов.

В Харькове с подозрением на коронавирусную инфекцию изолированы 22 человека.

Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

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«Данные на сегодня: 22 человека в городе изолированы и под присмотром врачей. Ни одного подтвержденного случая нет», - отметил он.

По его информации, в ночь с субботы на воскресенье в город будет доставлено 200 тысяч комплектов тестов, все медицинские учреждения переведены в состояние готовности.

По состоянию на 16:00 19 марта в Украине зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом. Последний известный случай зафиксирован в Житомире.