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В Одессе из-за коронавируса каждые два часа дезинфицируют детские площадки

15:36, 19 марта 2020
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В Одессе усилили меры по санитарной обработке территорий / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в мэрии, из-за пандемии коронавируса коммунальное предприятие "Горзелентрест" усилило меры по санитарной обработке территорий.

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В частности, работники предприятия утром дезинфицируют детские и спортивные площадки, скамейки бульваров и других мест пребывания людей, расположенных в парках и скверах Одессы.

"Кроме того, на детских площадках каждые два часа протирают игровые элементы дезинфицирующими хлорными средствами. Особое внимание уделяется качелям, турникам, горкам и рукоходам, то есть тем элементам, с которыми дети находятся в тактильном контакте", - сообщили в мэрии.

Отмечается, что для усиления мероприятий по санитарной обработке предприятие закупило спецодежду, распылители и жидкость, которая позволяет дезинфицировать элементы паркового благоустройства без вреда для здоровья людей и окружающей среды.

Также выполняются работы по дезинфекции административного здания, спецтехники, гаража, раздевалок и других помещений "Горзелентрест". Все работники предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщал УНИАН, в четверг утром в Одессе возникли конфликтные ситуации в коммунальном общественном транспорте из-за ограничения по количеству пассажиров в салоне.

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