У госпитализированной с подозрением на коронавирус жительницы Нежина пока диагностировано лишь похмелье

Вчера женщина вызвала "скорую" - сказала, что двое суток у нее держится высокая температура, и что она задыхается.

38-летняя женщина, которую накануне госпитализировали в Нежине с подозрением на коронавирус, в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Ее держат в боксе в инфекционном отделении.

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Об этом сообщает mynizhyn.com, ссылаясь на генерального директора ЦНМЛ А. Костырко.

"Пациентка в удовлетворительном состоянии. Явлений ОРВИ у женщины нет, а вот запах алкоголя и похмельный синдром есть», - отметил он.

По словам врача, у женщины взяли образцы для проведения тестов. Ее будут держать в медицинском боксе до тех пор, пока результаты тестов не поступят из столицы.

Женщина – жительница микрорайона Фрунзовка. Вчера она вызвала "скорую", сказала, что двое суток у нее держится высокая температура, кашель и она задыхается. Добавила, что три дня назад вернулась из Италии. Насколько правдива последняя информация – достоверно неизвестно.

Больную срочно привезли в больницу и осмотрели. Температура была в норме. Пациентка подкашливала, но это можно легко симулировать.

По словам Костырко, экспресс-результат придет в течение суток. А конечный результат врачи получат через неделю.

Напомним, в Украине зафиксировано 16 случаев коронавірусної инфекции, из них два - смертельных.