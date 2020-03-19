В парламенте тест на коронавирус прошли 79 человек – Шахов

Депутат убежден, что заразился вирусом не в Европе, а в Украине.

В Верховной Раде прошли тест на коронавирус 79 человек.

Об этом народный депутат Сергей Шахов (депутатская группа «Доверие») заявил во время прямой трансляции на Facebook.

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Шахов сообщил, что был в Европе с 7 до 10 марта. «Заразился я в Украине, и я в этом даже не сомневаюсь. Поскольку много моих друзей, мои близкие люди, мои избиратели, мне сообщали о том, что практически похожие симптомы у них были, а тест на грипп был отрицательным», - отметил он.

Шахов добавил, что после поездки в Европу был дома, а потом поехал на эфир телепередачи «Доброе утро, Украина!», заехал в комитет (речь идет о комитете Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования - УНИАН) буквально на минуту, а потом я заехал на совещание в парламент, где были главы фракций».

Шахов сообщил, что на сегодняшний день «все прошли тест - 79 человек».

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельные.

У Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы был обнаружен коронавирус.

Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, членом которого является Шахов, Александр Мариковский в комментарии УНИАН сообщил, что на этой неделе Шахова в парламенте не было. Однако 12 марта он был на заседании Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования.

18 марта на наличие коронавируса проверяли народных депутатов, которые вместе с Шахматным входят в состав этого комитета.

Сегодня, 19 марта, стало известно, что тест на коронавирус прошел глава ВР Дмитрий Разумков, результат отрицательный. Также Шахов сообщил, что инфицирована его жена, она находится в изоляции.