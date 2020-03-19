На Житомирщине с подозрением на коронавирус госпитализировали супругов

Мужчина и его жена не сообщили, что контактировали с умершей от коронавируса женщиной. А когда заболели, то не сразу обратились к врачам.

В Житомирской области двое граждан, контактировавших с умершей от COVID-19 женщиной, госпитализированы с подозрением на инфицирование коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил начальник Житомирского облуправления здравоохранения Николай Суслик.

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«У нас есть случай, не по Радомышлю, а по Брусилову: двое наших граждан, которые действительно контактировали с умершей. Они 8 марта были в контакте, о своем нахождении в контакте не заявили, 10 числа заболели, за медицинской помощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появились одышка и кашель», - сообщил он.

По словам Суслика, супругов (1960 и 1962 годов рождения) госпитализировали в Коростышевскую районную больницу.

«Сейчас проводятся диагностические обследования», - добавил он.

Суслик отметил, что этим гражданам в ближайшее время сделают экспресс-тест на коронавирус.

«Мы будем иметь предварительную информацию, которая будет подтверждаться через лабораторный центр», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в г. Радомышль Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина.