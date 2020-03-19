В Черновицкой области наличие коронавируса подозревают у 28 людей - ОГА

За сутки к медикам обратились семь человек, у которых может быть заболевание.

В Черновицкой области подозревают коронавирус у 28 человек.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации. Сведения обнародованы по состоянию на 11:00.

"Количество больных COVID-19 в Черновицкой области не изменилось – 10 человек (1 случай летальный). За последние сутки с подозрением на COVID-19 обратились 7 человек. В общем, с подозрением на данный момент есть 28 человек. Две мамы и трое деток, у которых диагностировали коронавирус, чувствуют себя хорошо, лихорадки у них нет", - сообщили в ОГА.

В пресс-службе уточнили, что в регионе установлено пять санитарно-карантинных постов в Вижнице, Снятыне, Залещиках, Атаках, Новоднестровске. "Основная их цель - информирование населения, контроль передвижения и измерения температуры у граждан", - пояснили в ведомстве.

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И добавили, что посты появились в Бруснике, Колинковцах, Грозинцах, Бочковцях. Их установили с целью ограничения передвижения и дополнительного информирования населения. В этих селах есть люди, которые имеют признаки болезни и историю путешествия в страны, где есть коронавирус, или историю контактов с больными, объясняют в администрации.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области с 14 марта объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Работа крупных торговых центров и рынков, кроме продуктовых секторов, ограничена, отменены все междугородние автобусные рейсы в пределах Черновицкой области.