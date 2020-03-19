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"Будут в свободном доступе": в Минздраве прогнозируют снятие напряжения насчет хирургических масок

14:51, 19 марта 2020
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В Минздраве прогнозируют, что вскоре в свободном доступе в аптеках будут хирургические маски / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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«Сейчас происходит ряд переговоров на политическом уровне с руководителями разных государств для того, чтобы в Украине в рамках глобального дефицита производители лучшего реанимационного оборудования, а также средств индивидуальной защиты начали поставлять свою продукцию для того, чтобы мы могли дополнительно укомплектовывать наши заведения...», - рассказал он.

Ляшко отметил, что в ближайшее время ожидается значительное пополнение украинского рынка средствами индивидуальной защиты.

«В пятницу-субботу ожидается, что и хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не у всех, но напряжение будет снято, и над этим работают все министерства», - подчеркнул главный санитарный врач.

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