"Будут в свободном доступе": в Минздраве прогнозируют снятие напряжения насчет хирургических масок

Украина ведет переговоры с другими странами по поставке реанимационного оборудования, а также средств индивидуальной защиты.

В ближайшее время в свободном доступе в аптеках должны появиться хирургические маски.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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«Сейчас происходит ряд переговоров на политическом уровне с руководителями разных государств для того, чтобы в Украине в рамках глобального дефицита производители лучшего реанимационного оборудования, а также средств индивидуальной защиты начали поставлять свою продукцию для того, чтобы мы могли дополнительно укомплектовывать наши заведения...», - рассказал он.

Ляшко отметил, что в ближайшее время ожидается значительное пополнение украинского рынка средствами индивидуальной защиты.

«В пятницу-субботу ожидается, что и хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не у всех, но напряжение будет снято, и над этим работают все министерства», - подчеркнул главный санитарный врач.