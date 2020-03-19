Нардеп Шахов уточнил, что коронавирусом заражена его жена, а не сестра (видео)
14:43, 19 марта 2020Страна
303 0
По его словам, жена в изоляции, чувствует себя нормально.
Шахов заразился коронавирусом / Скриншот
Народный депутат Сергей Шахов, у которого выявлен коронавирус, уточнил, что заболела его жена, а не сестра.
Читайте такжеСтало известно, с кем из коллег контактировал больной коронавирусом нардеп Шахов
Об этом он сказал во время включения в Facebook.
Он отметил, что его родные, когда узнали его диагноз, сделали тесты. «Сегодня сообщили, что у жены подтверждено заболевание», - отметил Шахов.
«Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции», - добавил он.
Ранее в пресс-службе депутата сообщили, что инфицирована коронавирусом его родная сестра.
Ранее в пресс-службе депутата сообщили, что инфицирована коронавирусом его родная сестра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter