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Нардеп Шахов уточнил, что коронавирусом заражена его жена, а не сестра (видео)

14:43, 19 марта 2020
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Шахов заразился коронавирусом / Скриншот

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Об этом он сказал во время включения в Facebook.

Он отметил, что его родные, когда узнали его диагноз, сделали тесты. «Сегодня сообщили, что у жены подтверждено заболевание», - отметил Шахов.

«Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции», - добавил он.

Ранее в пресс-службе депутата сообщили, что инфицирована коронавирусом его родная сестра.

Ранее в пресс-службе депутата сообщили, что инфицирована коронавирусом его родная сестра.

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