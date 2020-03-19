Нардеп Шахов уточнил, что коронавирусом заражена его жена, а не сестра (видео)

По его словам, жена в изоляции, чувствует себя нормально.

Народный депутат Сергей Шахов, у которого выявлен коронавирус, уточнил, что заболела его жена, а не сестра.

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Об этом он сказал во время включения в Facebook.

Он отметил, что его родные, когда узнали его диагноз, сделали тесты. «Сегодня сообщили, что у жены подтверждено заболевание», - отметил Шахов.

«Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции», - добавил он.

Ранее в пресс-службе депутата сообщили, что инфицирована коронавирусом его родная сестра.

Ранее в пресс-службе депутата сообщили, что инфицирована коронавирусом его родная сестра.