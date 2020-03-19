"Золотой стандарт диагностики": в Минздраве анонсировали крупную партию ПЦР-тестов на коронавирус

Учреждения здравоохранения уже имеют более 40 тыс. экспресс-тестов на COVID-19.

В конце недели Украина получит крупную партию экспресс-тестов и тестов по выявлению коронавируса методом полимеразной цепной реакции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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По его словам, подчиненные Минздраву лаборатории, которые находятся в 11 областях, имеют тесты для определения коронавирусной болезни методом полимеразной цепной реакции.

"В ближайшее время, в субботу-воскресенье, мы ожидаем следующую поставку крупной партии комплектов для проведения ПЦР-исследований, которые являются золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни, что позволит сделать более 1 млн исследований", - отметил он.

Главный санитарный врач подчеркнул, что для уменьшения нагрузки на государственные лаборатории Минздрав работает с частными клиниками, которые также проводят тесты для определения коронавирусной болезни методом ПЦР.

По словам Ляшко, на украинском рынке и в учреждениях здравоохранения есть экспресс-тесты, которые позволяют медикам «скорой» помощи, семейным врачам или врачу-инфекционисту быстро тестировать пациентов, однако результаты таких исследований необходимо подтверждать в лабораториях.

Он уточнил, что такие тесты есть не только в государственных медучреждениях, но и в частных.

"В большинстве случаев такие экспресс-тесты закупаются у дистрибьюторов. И уже более 40 тыс. тестов разошлись по территории Украины ... Первую поставку крупной партии мы ожидаем в субботу-воскресенье, чтобы распределить тесты во все области", - добавил замминистра.

Как сообщал УНИАН, в Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавірусной инфекции, из них два - смертельных.