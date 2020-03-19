Врачи призывают украинцев оставаться дома на время карантина (фото)
Врачи призывают украинцев соблюдать карантин и оставаться дома.
Об этом говорится на странице Министерства здравоохранения в Facebook.
"Оставайтесь дома и заботьтесь о своей безопасности, чтобы все поскорее могли вернуться к нормальному ритму жизни", - говорится в сообщении.
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На опубликованном фото врачи держат плакаты с призывом к украинцам о необходимости соблюдать карантин.
"Мы остаемся здесь ради Вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас", - написано на плакатах.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, а также запрет массовых собраний более 200 человек, которая касается и спортивных, и культурных мероприятий.
18 марта в 12.00 в Украине в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса в стране прекратилось осуществление всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.