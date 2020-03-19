Врачи призывают украинцев оставаться дома на время карантина (фото)

Врачи напомнили украинцам о необходимости соблюдать карантин с целью недопущения распространения коронавируса.

Врачи призывают украинцев соблюдать карантин и оставаться дома.

Об этом говорится на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

"Оставайтесь дома и заботьтесь о своей безопасности, чтобы все поскорее могли вернуться к нормальному ритму жизни", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЕмец призвал украинцев не ходит в гости во время карантина – правительство готово ввести новые ограничения

На опубликованном фото врачи держат плакаты с призывом к украинцам о необходимости соблюдать карантин.

"Мы остаемся здесь ради Вас. Пожалуйста, оставайтесь дома ради нас", - написано на плакатах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, а также запрет массовых собраний более 200 человек, которая касается и спортивных, и культурных мероприятий.

18 марта в 12.00 в Украине в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса в стране прекратилось осуществление всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.