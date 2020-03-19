На Киевщине коронавирус обнаружили у родной сестры украинского нардепа Шахова

Состояние обоих инфицированных врачи оценивают как средней тяжести.

Уточнение: позже народный депутат Сергей Шахов, у которого выявлен коронавирус, уточнил, что заболела его жена, а не сестра.

В Киевской области вторым инфицированным коронавирусом оказался член семьи народного депутата Сергея Шахова.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрация конференции.

«В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как позже узнал УНИАН, инфицированной коронавирусом оказалась родная сестра Шахова.

При этом в пресс-службе нардепа не смогли точно сказать, каким образом она инфицировалась, лишь отметили, что «была в гостях, наверное».

На вопрос, почему Шахов не госпитализирован, в пресс-службе ответили: «Предлагали первый раз, но он отказался».

Также отметили, что медики прибыли второй раз для того, чтобы взять анализы у семьи - жены и детей. «Сошлись на том, что состояние Шахова удовлетворительное, и ему не надо в больницу. Договорились, что, если будет плохо, то он поедет (то есть, будет госпитализирован - УНИАН)», - отметили в пресс-службе.

В области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них два человека госпитализированы в Белой Церкви, двое - в Киево-Святошинском районе, один - в Броварах (не подтвердился).

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Врачи призывают сохранять спокойствие, соблюдать санитарно-гигиенические правила и, в случае возникновения подозрения на заболевание, срочно обращаться к семейному врачу.

Как сообщал УНИАН, в Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельные.

У Шахова (депутатская группа «Довира»), который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы выявлен коронавирус.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, членом которого является Шахов, Александр Мариковский в комментарии УНИАН сообщил, что на этой неделе Шахова в парламенте не было. Однако 12 марта он был на заседании Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования.

18 марта на наличие коронавируса проверяли народных депутатов, которые вместе с Шаховым входят в состав этого комитета.