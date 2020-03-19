Оккупанты заверяют, что заражений коронавирусом в Крыму нет

Подтвержденных случаев заболевания также нет в Севастополе.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заверяет, что на аннексированном полуострове не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Об этом он сказал во время визита в Крым президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, пишет "Крым.Реалии".

По словам Аксенова, на медицинском амбулаторном контроле находятся 182 человека, 10 - в стационарах. Подтверждения диагноза "коронавирус" у них нет. Он также сообщил, что из-за закрытия пунктов пропуска на административной границе с Херсонской областью пассажиропоток сократился практически в 10 раз.

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Примечательно, что накануне Аксенов заявлял, что сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

В "департаменте здравоохранения" Севастополя 19 марта сообщили, что в городе также нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, под медицинским наблюдением на дому находится 78 человек, еще 8 пациентов находятся в городской инфекционной больнице.