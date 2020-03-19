Карантин из-за коронавируса: в Минздраве записали обращение к украинцам (видео)

Минздрав призывает проверять информацию относительно коронавируса и пользоваться только надежными источниками.

Министерство здравоохранения призывает украинцев соблюдать условия карантина и оставаться дома.

Об этом говорится в видеообращении заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Ляшко отметил, что в СМИ распространяется много недостоверной информации и происходит манипулирование фактами. В связи с этим, добавил он, Минздрав призывает проверять информацию о коронавирусе и пользоваться только надежными источниками.

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«Нам сейчас необходимо холодная голова и горячее сердце. Ни в коем случае не наоборот. Власти ввели все превентивные меры и разработали необходимые алгоритмы, медицинские работники знают, как действовать, доверяйте им», - сказал он.

«Украинцы, пожалуйста, к каждому сообщению или перепосту относитесь очень ответственно и критически. Вирус паники значительно серьезнее, чем коронавирус», - отметил Ляшко.

«Сохраняйте спокойствие, а главное - выполняйте условия карантина, оставайтесь дома. Давайте пройдем этот путь вместе и в команде», - призвал он.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельных. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.