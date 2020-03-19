В Херсоне из-за подозрения на коронавирус в карантин отправили всю бригаду "скорой"

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные.

В Херсоне на 14-дневный карантин отправили бригаду медиков «скорой», у которых подозревают коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

Отмечается, что врачи приехали на жалобу о высокой температуре членов семьи из Херсона.

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«Граждане скрыли информацию от диспетчера относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов «скорая» уехала без средств повышенной защиты. Результат: бригада «скорой» будет находиться на карантине 14 дней», – написал он.

Как сообщал УНИАН, в мире по состоянию на утро 19 марта зафиксировано 218 814 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.