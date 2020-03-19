Возросло количество украинцев, находящихся на карантине за рубежом

Количество украинских граждан, которые выздоровели и умерли, остается неизменным: 5 украинцев выздоровели (4 - в Японии, 1 - в Италии), одна украинка умерла в Италии.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что за рубежом количество украинских граждан, которые находятся на карантине в связи с распространением коронавируса, за последние сутки выросло с 744 до 862 человек.

Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно коронавируса по состоянию на 23:00 18 марта.

Читайте такжеВ Украине зафиксировали еще два случая инфицирования коронавирусом (видео)

В частности, на карантине 830 украинцев в отелях Египта, 16 - в Бразилии, 7 - в Германии, 3 - в Доминиканской Республике, 3 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 2 - в Молдове и 1 - в Румынии.

В то же время, число граждан Украины, которые лечатся за границей, осталось неизменным. В частности, 5 - в Германии, 2 - в Польше, 2 - в Италии, и по одному - в Молдове, ОАЭ и Доминиканской Республике.

Количество украинских граждан, которые выздоровели и умерли, остается неизменным: 5 украинцев выздоровели (4 - в Японии, 1 - в Италии), одна украинка умерла в Италии.

По данным МИД, 15 тыс. 566 граждан вернулись в Украину.