Вернулся из Египта: стали известны детали о больном коронавирусом в Донецкой области

В Мариуполе коронавирус обнаружили у 52-летнего мужчины, который вернулся из Египта.

Первый подтвержденный случай заражения в Донецкой области обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, вернувшегося из Египта.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.

"Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта", - написал он

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Отмечается, что медики оказывают ему необходимую помощь. Людей, которые с ним контактировали, уже обнаружили. Сейчас они находятся под наблюдением.

Глава ОГА просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.

Как сообщал УНИАН, в Центре общественного здоровья сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом: один в Донецкой области и второй в Киевской. Всего в Украине подтверждено 16 положительных результатов на COVID-19.