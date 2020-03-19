Вернулся из Египта: стали известны детали о больном коронавирусом в Донецкой области
Первый подтвержденный случай заражения в Донецкой области обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, вернувшегося из Египта.
Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook.
"Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области. Вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта", - написал он
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Отмечается, что медики оказывают ему необходимую помощь. Людей, которые с ним контактировали, уже обнаружили. Сейчас они находятся под наблюдением.
Глава ОГА просит жителей города сохранять спокойствие и напоминает о гигиене.
Как сообщал УНИАН, в Центре общественного здоровья сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом: один в Донецкой области и второй в Киевской. Всего в Украине подтверждено 16 положительных результатов на COVID-19.