В Украине зафиксировали еще два случая инфицирования коронавирусом (видео)

Всего известно о 16 случаях заражения.

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо".

"По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и г. Киев (2)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и установленных контактных лиц.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 марта в Украине было лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.