Психосоматолог Лина Анищенко: Закупка алкоголя и гречки в огромных количествах не поможет справиться с эмоциями

Как быть с паникой, стрессом, чувствами страха и злости в нашем обществе из-за эпидемии и карантина?

Вы правы, в обществе есть социальная тревога, паника и сильный стресс, агрессия. Проблема в том, что никто нас не учит работать со своими эмоциями. В школе обучают точным и гуманитарным наукам, но не эмоциональному интеллекту. Не учат отвечать себе на вопросы: «Что чувствую, что делать со своими чувствами?».

В первую очередь, нужно принять свои эмоции – адекватные в данной ситуации. То есть, испытывать их совершенно нормально. Любые чувства должны быть правильно проработаны. Для этого рекомендую обращаться к психологу, а не нести все эти чувства в дом к любимым людям. Но, если все-таки чувствуете потребность поделиться своим стрессом с близкими, делайте это правильно. В первую очередь, докопайтесь до сути эмоции. Например, за агрессией может скрываться волнение за пожилых родителей. А повышенный голос на жену, которая не полностью соблюдает правила личной безопасности, объясняться заботой. Докапывайтесь до сути эмоций и в спокойной манере говорите с близкими людьми о том, что беспокоит. Проявляйте милосердие к ним, и любовь к себе.

Как во время карантина реагировать на неожиданную агрессию от постороннего человека?

Во время вынужденного карантина оголяются и обостряются многие чувства и эмоции. Реакции разных людей в стрессовых ситуациях могут быть разные. Нужно быть готовым ко всему. Нужно максимально без критики, спокойно реагировать на такие ситуации и помнить о законе сохранения энергии: «Могу сейчас поссориться с этим человеком, покричать, обидеться. Но к чему это приведет? Чем лично мне поможет? Это мне выгодно? Ведь с этой агрессией и чужими эмоциями вернусь к детям, к своей второй половинке. Это поможет моей семье?».

Насколько тесная связь между эмоциями родителей и детей? Как нужно вести себя с детьми в условиях повышенного стресса?

Длительное пребывание в эмоционально сложном поле взрослых повышает вероятность психосоматического расстройства у детей. Более того, чем меньше ребенок, тем больше он чувствует эмоции родителей и окружения на подсознательном уровне. Поэтому с детьми важно говорить о том, что происходит. Просто вести беседу на их уровне.

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Например, маленького ребенка (от 3,5 до 6 лет) не нужно перегружать деталями о названии вируса и «страшилками» о заражениях. Важно спокойно и без лишнего драматизма рассказывать о микробах, что люди могут болеть, но ваша семья делает все, чтобы оставаться здоровой. Можно вместе нарисовать рисунок, как правильно мыть руки. Или что делать, если на улице кто-то кашляет. Рисунок – это только один из вариантов. Выбирайте то, что нравится ребенку (лепка, цветные мелки, игры). Детки до трех лет тоже считывают эмоциональный фон родителей. Поэтому рекомендую воздержаться от бурных обсуждений сложившейся ситуации и скорбных лиц.

Сейчас стоит больше обратить внимание на свои эмоции, эмоции своих детей и эмоции своих родителей. Особенно, если это уже люди «третьего возраста» (пожилые люди).

Как часто психологические проблемы могут привести к заболеваниям тела?

Такие сильные стрессоры как катаклизмы (в нашем случае – эпидемия) провоцируют всплеск социальной тревоги. Это крайне негативно влияет на психологическое здоровье. А психосоматика утверждает, что восемьдесят процентов наших телесных проблем зависят от эмоциональных. То есть, если не проработали какие-то эмоции, не справились с ними вовремя – это все влияет на наше тело. Достаточно долго оставаясь в состоянии эмоциональных проблем, у человека могут развиться хронические заболевания. Потом можно месяцами ходить по врачам, пока какой-то мудрый специалист не направит к психосоматологу. Кстати, врачи общей практики уже обращают внимание, что пошел всплеск хронических заболеваний.

Думаю, вынужденный карантин позволит всем немножко замедлиться, отвлечься от рутины и посмотреть на жизнь под другим углом. Отгородитесь от быстрого темпа жизни и постоянной спешки, когда не хватает времени на важные вещи и самого себя.

Посоветуйте, как справиться со страхом перед будущим? Сейчас ведь ситуация тяжело прогнозируемая… Возможно, есть какие-то практики?

Все мы планируем. Нас даже учат стратегически ставить цели на месяц и год. Но жизнь вносит коррективы. В данный момент нужно учить детей и взрослых устойчивости в изменяющейся действительности, показывать многовариантность мира.

Для детей, особенно подросткового возраста, важно прописывать варианты: «Как поступим в том или ином случае, что будет дальше…» Можно прописать, например, десять самых разнообразных вариантов развития событий сегодняшнего дня. С маленькими детьми можно прописать или нарисовать алгоритмы действий.

Взрослым любителям планировать советую посмотреть на прежние планы под другим углом и сосредоточиться на важных вещах, которые помогут насытить чувственную сферу. Например, обнять детей, сказать комплимент жене, сделать что-то приятное для друзей. Кстати, поскольку в течение карантина важно соблюдать нормы дистанции между людьми на улицах, не забывайте о тактильной поддержке в своей семье, приятных и нужных обнимашках. Чем меньше ребенок, тем больше он в этом нуждается. Конечно, с учетом личных границ, если практика приятная для обоих людей.

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Вообще, нет универсальных, подходящих всем рекомендаций. Они, мягко говоря, так не работают. Но напомню об аутогенной тренировке, известной с начала прошлого века. Простыми словами - самовнушение. Помните, как в фильме: «Я - самая обаятельная и привлекательная». Если для вас работает самовнушение, можно подключить такую практику.

Рекомендуете сократить время пребывания в соцсетях и просмотра новостей ради поддержания психологического здоровья?

Да, не стоит слишком много времени проводить у экрана, в том числе, читая тревожные новости. Ведь сейчас есть масса фейков и спекуляций. Должна быть информационная гигиена, возможно, фактчекинг информации. Кстати, в медиапсихологии есть четкие нормы, сколько времени у экрана должен проводить ребенок (проходит мимо экрана две секунды – это тоже засчитывается).

Лучше проводите больше времени с близкими людьми и обращайте внимание на вещи, до которых раньше не доходили руки. Помните о себе. Нужно направлять свою любовь, заботу и милосердие тем, кто сейчас в них нуждается.

Карантин побуждает многих сметать товары с полок супермаркетов: алкоголь, гречка… Это ведь не поможет справиться с эмоциями?

Желание закупить алкоголь, гречку или другие продукты в огромных количествах – в особенности нашей украинской ментальности. Возможно, так работает историческая память (пережитый Голодомор). Для большинства таких людей закупка – это способ справиться с достаточно тяжелой окружающей реальностью, «из ряда вон» для Украины. Этих людей можно понять, ведь это их способ справиться со стрессом. Но, на самом деле, это очень неадаптивный способ работы со своими эмоциями. Да, это не поможет.

Ирина Шевченко