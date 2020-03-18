На Закарпатье заподозрили коронавирус еще у четырех людей

Всего за последние дни было 8 жителей Закарпатья с подозрением на коронавирус.

На Закарпатье 4 новых пациента с подозрением на COVID-2019.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.

Всего за последние дни было 8 жителей Закарпатской области с подозрением на коронавирус.

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"У одной 21-летней пациентки вирус не подтвердился. Ее выписали домой в удовлетворительном состоянии. Еще по 3 больных - анализы отправили в Киев в лабораторию. Их состояние удовлетворительное. Ждут результатов анализов. От вчерашнего вечера до сегодня: поступило еще 4 больных. Один больной уже обследован и там исключен коронавирус. Остальные трое обследуются в лабораторном центре. Если у них не грипп - их анализы также отправят в Киев, чтобы выяснить это не коронавирус", - рассказал журналист.

Также Глагола отметил, что нардеп от "Слуги народа", ужгородец Игорь Кривошеев самоизолировался в Киеве на 14 дней. Он контактировал с больным на коронавирус нардепом Сергеем Шаховым. "Они контактировали 12 марта, после приезда из-за границы нардепа Шахова, который сразу посетил заседание Комитета по вопросам экологической политики и природопользования", - добавил журналист.

Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число заболевших в мире превысило 190 тысяч человек. В результате 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирус в мире.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавирус принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.