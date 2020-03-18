Минздрав успокаивает: во время карантина медпомощь будут оказывать всем, кто нуждается

В министерстве опровергли слухи.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что оказание медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в ней по жизненным показаниям, во время карантина продолжится.

Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми на улице во время карантина«В сети распространяется информация о том, что в связи с карантином в украинских больницах якобы прекратится оказание медицинской помощи, в том числе при родах или онкопациентам. Министерство здравоохранения Украины уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Все медицинские услуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни и развития жизнеугрожающих состояний или может привести к развитию критических состояний, должны предоставляться в полном объеме и вовремя», – отметили в Минздраве.

При этом в министерстве добавили, что в регионы направлены рекомендации по отсрочке плановых операций и предоставлению других медицинских услуг для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

В Минздраве призвали доверять информации только из надежных и проверенных источников.