Одесский горсовет направил 145 миллионов гривень на борьбу с коронавирусом

На эти деньги закупят лекарства и аппараты для вентиляции легких, а также сделают надбавки к заплате медикам.

Одесский городской совет направил на борьбу с коронавирусом 145 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на сессии.

Как пояснила на брифинге после сессии вице-мэр, директор департамента финансов горсовета Светлана Бедрега, указанная сумма выделена департаменту здравоохранения горсовета.

В частности, 3,2 млн грн предназначены для закупки тест-систем, почти 20 млн – на медпрепараты и пр., 6 млн грн – на медицинское оборудование (мебель), более 4,2 млн грн - на надбавки к зарплате медработникам, 1 млн грн – на медицинские маски, 104,4 млн – на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, анализаторов крови, мониторов пациента, кислородных концентраторов.

Как уточнила Бедрега, сейчас в городских больницах - 60 аппаратов для вентиляции легких, планируется закупить еще 50.

Основной госпитальной базой региона определена Одесская городская инфекционная клиническая больница. В городе сформировано шесть бригад скорой помощи – специально обученных для работы с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом.