Доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми на улице во время карантина

Врач подчеркнул, что во время прогулки не следует контактировать с другими людьми.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на интересующий многих родителей вопрос, можно ли гулять с ребенком во время карантина.

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Медик сообщил, что гулять можно, но при определенных условиях:

во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;

дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;

вы имеете возможность покинуть собственное жилище не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.

вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапанной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;

вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.

"Обращаю внимание: дети, лишенные свежего воздуха, дадут такое количество бронхитов, тонзиллитов, дерматитов, астм, обострений аллергии и т.д.и т.п., что коронавирус покажется вам милой и привлекательной болячкой", - подытожил врач.

"Это мнение частного лица, основанное на некотором знании медицины, а также на здравом смысле. У ваших местных врачей и местных властей вполне может быть другая позиция и другие аргументы", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 18 марта в Украине до сих пор зафиксировано 14 случаев инфекции COVID-19, из которых два – летальных.