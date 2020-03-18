В Днепре начата бесконтактная доставка продовольствия одиноким пожилым людям

Онлайн-платформа создана, чтобы уберечь от заражения коронавирусом наиболее уязвимых перед инфекцией пожилых людей.

В Днепре сегодня начата бесконтактная доставка пищевых наборов одиноким пожилым людям.

Об этом сегодня заявил во время совместной встречи мэров крупных городов, предпринимателей и правоохранителей в Днепропетровской облгосадминистрации мэр Днепра Борис Филатов.

Онлайн-платформа, создана, чтобы уберечь от заражения коронавирусом наиболее уязвимых перед инфекцией пожилых людей, она объединяет волонтеров, активистов и предпринимателей, которые готовы помогать.

Филатов подчеркнул, что такая доставка не имеет ничего общего ни с агитацией, ни с продвижением партийных или религиозных предпочтений.

«Я хотел бы обратиться к гражданскому обществу: время отбросить все ссоры и выяснения отношений. С предложением помочь городской власти во время карантина ко мне накануне обратились глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, представители «Оппозиционной платформы «За жизнь», религиозных конфессий», - отметил Филатов.

По его словам, волонтеры, которые доставляют продукты к двери жилищ пожилых днепрян, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Сегодня наборы доставлены по 600 адресам, завтра их ожидается 10 тысяч. Всего в городе определено 12,5 тысячи больных и одиноких пенсионеров, подопечных территориальных центров Днепра.