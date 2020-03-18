В ОРДЛО врачи не могут проверить больных пациентов из-за отсутствия тестов – Денисова

За прошедшую неделю около 600 жителей оккупированных территорий обратились к врачам с симптомами ОРВИ, а с подозрением на пневмонию - 91 человек.

На оккупированном Донбассе врачи не могут проверить на коронавирус людей с симптомами ОРВИ из-за отсутствия тестов.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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Она отметила, что получила от правозащитников данные о том, что за прошедшую неделю около 600 жителей оккупированного Донбасса обратились к врачам с симптомами ОРВИ, а с подозрением на пневмонию - 91 человек.

«К сожалению, аналогичная информация относительно заболеваемости на временно оккупированной территории Крыма отсутствует», - уточнила омбудсмен.

По словам Денисовой, из-за того, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, у врачей нет возможности установить этиологию пневмонии.

В связи с этим омбудсмен призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к указанным территориям, обратить внимание на сложившуюся ситуацию, содействовать максимальному обеспечению тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.

«Призываю наших сограждан, которые проживают на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью - при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением», - добавила Денисова.