Лечился малиной и лимоном: подхвативший коронавирус нардеп Шахов рассказал о своем состоянии на камеру (видео)
Зараженный коронавирусом депутат Сергей Шахов записал видеообращение, в котором описал свое состояние.
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Видеоролик опубликован на странице Шахова в Facebook.
«Началось это все три дня назад. Именно температура началась. Температура 38, и я как нормальный гражданин Украины вызвал врачей и сдал анализы, сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли анализы и тест на коронавирус, врачи сказали, что нет», - отметил он.
На следующий день он еще раз вызвал врачей, чтобы они проверили его легкие и замерили температуру. Шахову порекомендовали «нормальные простые рецепты»:
«Это пить больше воды, можно махнуть 50 грамм, но я не пью… В этой ситуации – просто как лечила меня мама, бабушка: малина, лимон. Сегодня я чувствую себя уже нормально, температура упала», - отметил депутат.
При этом Шахов все же настоял, чтобы врачи взяли у него материалы для анализов. Из лаборатории ему позвонили только сегодня.
«Сразу хочу всем отметить: это не так страшно, как его малюют. Надо убирать панику», - подчеркнул парламентарий.
Шахов заверил, что если диагноз у него подтвердится, то он будет регулярно сообщать обо всем, что с ним происходит. Сейчас он находится на карантине.
Напомним, у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование коронавирусом COVID-19.
Шахов недавно вернулся из одной из стран Европы, а на прошлой неделе почувствовал себя плохо.