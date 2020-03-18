Школы и заведения открыты: оккупанты на Донбассе игнорируют смертельный коронавирус

По словам местных жителей, оккупационные власти не закрыли школы и детские сады.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты игнорируют ограничительные меры из-за смертельного коронавируса.

Об этом корреспонденту Delo.ua сообщили местные жители.

На сайте так называемого "правительства ДНР" никаких сообщений о коронавирусе или карантине нет. По словам местных жителей, карантин все же планировали ввести.

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"Во вторник, 17 марта, сказали, что карантин заработает 18-го числа. Хотели закрыть школы и другие учебные заведения. А уже 18-го позвонили и сказали, что все продолжит работать. С работы никого тоже домой не отправляют. Вместо этого люди скупают продукты", - рассказала одна из жительниц Центрального района Донецка.

По ее словам, работодатели на карантин никого пока не отправляют.

Похожая ситуация и в Луганской области. По словам местных жителей, оккупационные власти не закрыли школы и детские сады.

На сайте "правительства ЛНР" отмечается, что "в связи с возникновением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции власти решили вопрос с обеспечением защитными масками, наладив их выпуск местными производителями". "Министр здравоохранения ЛНР" Денис Докашенко подчеркивает, что "республика готова к борьбе с вирусом".

На ресурсах местных «госучреждений» сообщений о карантине или каких-то ограничительных мерах нет, только советы по профилактике и диагностике болезни.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины не исключает продление срока карантинного режима в связи с распространением коронавируса в Украине, но решение по этому поводу будут принимать уже в апреле.