Вирусолог Надежда Жолобак: Вирус "не заинтересован" в смерти человека, его "задача" – не убить, а максимально долго существовать в окружающий среде

Скажите, ожидали ли вирусологи, что коронавирус будет распространяться такими быстрыми темпами?

Это стандартные темпы распространения. Миграция населения в мире очень большая, мы за часы перебираемся с материка на материк. И такая мобильность имеет обратную сторону.

С момента возникновения вирусологии как науки – а это уже более ста лет – учеными детально изучены механизмы размножения вирусов, закономерности их взаимодействия с чувствительной клеткой, особенности иммунного ответа организма именно на инфекционный процесс, вызванный вирусом, а не микробом. Ответ организма на коронавирусную инфекцию соответствует всем известным закономерностям.

Но мы знаем также, что любой вирус, при многократном последовательном инфицировании (этот процесс называется пассирование вирусов), происходящем во время эпидемической вспышки, постепенно теряет свою активность, происходит его аттенуация (адаптация вируса к объекту, который он атакует, в направлении уменьшения агрессивности). То есть, с каждым пассажем вируса, с последовательным инфицированием каждого следующего человека, вирус уменьшает свою инфекционную активность.

В свое время была паника по поводу SARS, MERS (вспышки заболеваний этих коронавирусов были, соответственно, в 2002 и 2015 годах, – УНИАН). А сейчас о них вспомнили только потому, что COVІD-19 из этого же семейства вирусов, и тоже вызвал эпидемический процесс. Как произошло с возбудителями SARS, MERS, точно так же снизится инфекционность COVІD-19, а эпидемия сойдет на нет.

Классическим, иллюстрирующим стратегию поведения вирусов в человеческой популяции, является пример заболевания, вызываемого вирусом герпеса. Инфицируя человека в раннем, постнатальном периоде, вирус «живет» в наших нервных клетках всю жизнь, портит иногда ее качество, но у подавляющего большинства людей не проявляет себя. Конечно, бывают случаи герпетического менингоэнцефалита, системных герпетических заболеваний, но в общем вирус «не заинтересован» в смерти человека, его «задача» – не убить, а максимально долго существовать в окружающий среде.

Как скоро COVID-19 превратится в «герпес»?

Сложно ответить «как скоро». Вообще, снижение патогенности COVID-19 происходит уже сейчас, но коронавирус продолжит циркулировать. И мы должны понимать, что есть определенные закономерности взаимодействия вируса и организма. Нет вируса, который на всех действует одинаково (тот же герпес: кто-то бессимптомно живет с ним, а кто-то регулярно вынужден лечиться от обострений, а кто-то болеет очень тяжело, иногда со смертельным исходом). Заболевание в каждом индивидуальном случае будет протекать по-разному, в зависимости от возраста, состояния иммунной системы; на характер течения заболевания будут влиять препараты, который человек принимает, другие болезни.

ВОЗ заявил, что заболевания, вызванные COVID-19, будут диагностировать и летом. Но все коронавирусные инфекции, а их больше 40, постоянно циркулируют, мы просто на них внимания не обращаем (хотя кто-то сталкивался, например, с «кишечным гриппом»). Коронавирус никуда не исчезнет, ведь он и не взялся ниоткуда. Он существовал немного в другой форме. Затем произошло его изменение – эволюционный скачок (каким именно образом – это предмет детального изучения специалистов вирусологов, молекулярных биологов).

Можно говорить о сезонности? Снизится ли количество заболеваний летом?

Пик заболеваний – осень и весна. Это связано с тем, что в этот период больше скученность населения: период учебы, тогда как летом студенты на каникулах, большинство работающих тоже берут отпуска именно в летний период, а потом возвращаются в города, где и запускается коллективный инфекционный процесс. Летом коронавирусная инфекция однозначно пойдет на спад, в том числе и потому, что коронавирус нестойкий к ультрафиолетовому облучению. А поскольку метеорологи обещают жаркое лето, вероятность сохранения коронавируса в окружающей среде очень невелика.

Хотя, всегда нужно помнить, что мы живем в мире вирусов, на «планете вирусов», где циркуляция – появление и уход вирусов – это постоянный процесс. Поэтому будут постоянно появляться, уходить и снова появляться разнообразные новые-старые формы вирусов. Человечество всегда жило, живет и будет жить в таком окружении: мы все сформированы им. Главное – не паниковать. Я считаю, что страхи по поводу эпидемии преувеличены, и введение тотального карантина не совсем адекватная реакция. Ведь тогда такой же карантин нужно вводить при каждой вспышке гриппа или ОРЗ. Можно спросить: «Нужно ли рубить руку, если ее можно просто помыть?» Кроме того, нужно помнить, что в условиях социального шока резко возрастает формирование индивидуального стрессового состояния, угнетается работа иммунной системы, и это тоже приводит к болезням.

Правда ли, что можно повторно заболеть коронавирусом?

В прошлом, в позапрошлых годах, были ОРЗ, которые не диагностировали как коронавирус из-за того, что не было соответствующих тест-систем. Но были повторные заболевания: переболел, и снова заболел. Возвращение инфекции – обычное явление. Люди, которые не доедают (употребляют мало белка), не досыпают, находятся в стрессе, могут болеть ОРЗ повторно неоднократно.

В ситуации с COVID-19 главное – регулярно мыть руки, не трогать лицо, глаза, рот руками. Это обычные требования, которые выполняются любым грамотным, культурным человеком.

Постоянное ношение масок неоправдано: их нужно надевать инфицированному, больному, чтобы не заразить окружающих, или же здоровому кратковременно в помещении, в местах массового скопления людей, если вы хотите частично уменьшить контакт с мелкодисперсными каплями, находящимися в воздухе и, возможно, содержащими частицы какого-либо возбудителя. Если же не снимать ее часами, то такое поведение только увеличивает вероятность заражения.

Насколько верно утверждение, чтоCOVID-19 опасен только для пожилых людей?

Не совсем верно, но проблема пожилых людей, контактирующих с COVID-19, в том, что очень многие из них принимают определенный класс препаратов, снижающих давление (ингибиторов ангиотензин превращающего фермента (АПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина). В ответ на это, на поверхности их клеток компенсаторно увеличивается количество рецепторов АПФ. А характерной особенностью COVID-19 является именно его родство к АПФ рецепторам, что и обеспечивает его успешное проникновение внутрь клетки. То есть, у таких групп населения, а это, конечно, не только пожилые люди (в Великобритании, например, людей, принимающих ангиотензивные препараты этого класса – 10%), восприимчивость к вирусу больше.

Кроме того, пожилые люди, конечно, имеют букет хронических заболеваний: компенсированные или не очень изменения в сердце, сосудах, печени, почках, сахарный диабет. Соответственно, резко возрастающая нагрузка на эти органы, в условиях вирусной инфекции, является нежелательной. В более тяжелой форме болеют – независимо от возраста – курящие, пациенты с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, астмой. Но аналогично влияет на состояние организма и грипп, другие респираторные заболевания.

Когда нам ждать вспышку гриппа?

Она может быть после отмены карантина, или наступающим летом. Хотя, надеюсь, учитывая вновь приобретенные человечеством навыки социальной санитарии и гигиены, такой вспышки (в виде эпидемии) может и не быть в этом сезоне.

Влад Абрамов