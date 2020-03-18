На Волыни создают круглосуточный оперативный штаб по противодействию коронавирусу

Такую инициативу высказал народный депутат, бывший председатель Волынского облсовета Игорь Палица.

В Волынской области создают круглосуточный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Как передает корреспондент УНИАН, такую инициативу высказал сегодня в Луцке народный депутат (группа «За будущее»), бывший председатель Волынского областного совета Игорь Палица во время совместного совещания о том, как уберечь Волынь от коронавируса.

Совещание проходит сегодня в овальном зале Волынского облсовета с участием депутата, представителей местной власти и учреждений здравоохранения области.

Как отметил Палица, на Волыни пока нет эпидемии, однако в области должны быть готовы к пессимистическому сценарию.

«Задача номер один - создать на базе Волынской областной клинической больницы основной центр для тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Все 600 коек больницы должны быть оборудованы, в частности, медицинскими кислородными концентраторами», - подчеркнул депутат.

Палица также порекомендовал представителям учреждений здравоохранения и местной власти до следующего понедельника просчитать, в частности, логистику работы этой больницы, обеспечить ее медперсонал средствами защиты и дезинфекции и всем необходимым для больных и медперсонала.

До конца дня планируется решение организационных вопросов деятельности новосозданного оперативного штаба, в частности, объемы необходимого финансирования и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 марта, в Украине зафиксировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два - в Киеве, один - в Киевской, один - в Житомирской области; все остальные - в Черновицкой области.