Марлевая, тканевая и бумажная: как сделать медицинскую маску в домашних условиях (видео)

Для пошива медицинской маски желательно использовать натуральные материалы.

Пандемия коронавируса Covid-19 добралась и до Украины. Число больных растет умеренными темпами. Чтобы уберечь страну от стремительного заражения, власть делает решительные шаги и вводит в государстве карантин.

Украинцы заботятся о собственной безопасности, но иногда паника берет верх и люди поддаются эмоциям. А потому скупают самое необходимое в больших масштабах, чем нужно.

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Поэтому если вы сейчас только собрался сходить до аптеки и купить медицинскую маску, то ее там скорее всего не найдешь.

УНИАН подробно расскажет, как сшить защитную маску в домашних условиях.

Марлевая маска

Вам понадобится кусочек марли или бинт и еще две полоски от них. Это будет основа и завязки. На марлю (бинт) кладем кусок ваты толщиной около 1 см. По бокам марли кладем две полоски-завязки. Заворачиваем вату в марлю несколько раз (желательно не менее 5). Сшиваем все края, чтобы вата не выпадала. Все, маска готова к применению.

Не забывайте, что ее можно носить не больше 2 часов.

Тканевая маска

Вам понадобится квадратный отрез льна или плотного хлопка. Относительно размеров, ориентируйтесь сами, какой отрез вам нужен. Также потребуются две резинки. Ткань нужно хорошо прогладить. Сложите ее вдвое и сверните "гармошкой". Края согните и прошейте. Проденьте резинки и завяжите их узелком.

Вуаля, ваша маска готова!

Бумажная маска

Если у вас нет ни марли, ни ваты, ни ткани, то можно сделать бумажную маску. Вам понадобятся только бумажные полотенца и канцелярские резинки. Сложите полотенца в несколько раз, чтобы вышла "гармошка". К концам прикрепите резинки, с помощью которых маску зафиксируете на лице. Такие маски можно носить только 30 минут.

Помните, что любая маска должна закрывать подбородок, нос и рот.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.