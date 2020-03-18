Никого не целовал: депутат с коронавирусом рассказал, как посетил заседание комитета

На заседании комитета по экологии помимо Шахова присутствовали 11 депутатов.

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов после возвращения из Франции посетил заседание комитета по экологии 12 марта. По его словам, у него не было тесных контактов с другими заболевшими.

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Об этом он рассказал в комментарии «Стране».

"В комитет по экологии 12 марта я заехал на 5 минут. Целоваться не целовался, обниматься не обнимался. С кем-то здоровался. Но я люблю мыть руки. И надеюсь, что все моют руки и все себя чувствуют хорошо. Ко мне приезжала скорая, у меня немного поднималась температура, но у них не было тестов. Только потом я сдал кровь и через несколько дней, как и все, узнал из новостей, что у меня не грипп, не ОРВИ, а коронавирус», - отметил он.

Депутат также отметил, что до сих пор сам не видел результатов своего теста. Он хотел бы знать, почему журналисты узнали о его диагнозе раньше его самого.

Напомним, на заседании комитета помимо Шахова присутствовали 11 человек: Зиновий Андрийович ("Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Александр Мариковский ("Слуга народа"), Юлия Овчинникова ("Слуга народа"), Александр Фельдман ("Батькивщина"), Павел Якименко ("Слуга народа"), Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Андрей Задорожний ("Слуга народа"), Елена Криворучкина ("Слуга народа"), Эдуард Прощук ("Слуга народа").

Напомним, у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование коронавирусом COVID-19.