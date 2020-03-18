В Киеве в одной из частных лабораторий предлагают сделать тест на коронавирус за 1,5 тысячи гривень

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что если аптеки закупят тесты самостоятельно, приблизительная их стоимость должна составлять 300-350 грн.

В Киеве в лаборатории частного медицинского центра "Eurolab" предлагают сделать тест на коронавирус за 1,5 тыс. грн, когда их стоимость в случае закупки в аптеки составит 300-350 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в лаборатории, тест-системы на коронавирус у них уже закончились.

"Сейчас их нет в наличии. Стоимость тестов была 1,5 тыс. гривень, ждать результат надо было 30 мин", - рассказали в лаборатории.

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По их словам, на новую партию тестов в Eurolab ожидают в пятницу.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что сейчас в украинских аптеках еще можно купить быстрые тест-системы для определения коронавируса.

Однако, по его словам, если аптеки закупят их самостоятельно, примерная стоимость таких тестов должна составлять 300-350 грн.