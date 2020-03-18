Зараженный коронавирусом нардеп Шахов отсутствовал на согласительном совете и на заседании ВР - Рада

По информации Рады, политик успел принять участие в работе комитетов.

Предположительно зараженный коронавирусом народный депутат Сергей Шахов не присутствовал на заседании Согласительного совета фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта.

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Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В другом сообщении парламента говорится о том, что сейчас устанавливаются все лица, которые контактировали с Шаховым, для проведения необходимых тестов.

Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик.

Напомним, у народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирования коронавирусом COVID-19.

Шахов недавно вернулся из одной из стран Европы, а на прошлой неделе почувствовал себя плохо.