Нардеп Шахов признал, что его тест на коронавирус был положительным

Ранее в общении с журналистами депутат отрицал, что заболел коронавирусом.

У народного депутата Украины Сергея Шахова 17 марта подтвердили инфицирование коронавирусом COVID-19.

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Как сообщает ТСН, эту информацию депутат подтвердил в комментарии журналистам.

"Я сегодня изолирован, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я себя нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника... - сказал Сергей Шахов. - Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус".

Примечательно, что ранее в комментарии изданию «Страна» Шахов отрицал, что заболел коронавирусом. По его словам, у него была температура, однако ее повлекло обычное ОРВИ.

Ранее источник сообщил журналистам УНИАН, что у Шахова обнаружен коронавирус – это подтвердил соответствующий тест.

Собеседник агентства отметил, что Шахов недавно вернулся из одной из стран Европы, а на прошлой неделе почувствовал себя плохо.