Украинцы получают от Viber рекомендации по профилактике коронавируса (фото)
13:10, 18 марта 2020Страна
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Viber разослал своим пользователям сообщения с рекомендациями и мерами предосторожности для защиты от COVID-19.
REUTERS
Один из популярных мессенджеров - Viber - организовал массовую рассылку сообщений украинцам о профилактике коронавируса.
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Так, мессенджер напомнил о необходимости:
- регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиками;
- не трогать руками глаза, нос и рот;
- соблюдать дистанцию в общественных местах (до 2 м);
- оставаться дома при первых признаках простуды;
- при повышенной температуре, сухом кашле и затрудненном дыхании срочно обратитесь к врачу;
- ограничить социальную активность.
Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек. В результате, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.
В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.
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