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Украинцы получают от Viber рекомендации по профилактике коронавируса (фото)

13:10, 18 марта 2020
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REUTERS

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Так, мессенджер напомнил о необходимости:

  • регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиками; 
  • не трогать руками глаза, нос и рот;
  • соблюдать дистанцию в общественных местах (до 2 м);
  • оставаться дома при первых признаках простуды;
  • при повышенной температуре, сухом кашле и затрудненном дыхании срочно обратитесь к врачу;
  • ограничить социальную активность. 

  • Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек. В результате, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

    В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.

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