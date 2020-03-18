Украинцы получают от Viber рекомендации по профилактике коронавируса (фото)

Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек. В результате, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.