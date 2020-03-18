Кабмин выделит еще 70 миллионов гривень на средства индивидуальной защиты

Также, по словам премьера, будет принято решение о создании стабилизационного фонда государства.

Кабинет министров Украины примет решение о выделении еще 70 миллионов гривень на средства индивидуальной защиты в рамках противодействия распространению коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

«На прошлой неделе мы выделили 100 млн грн на средства индивидуальной защиты. Сейчас выделим еще 70 млн грн», - сказал он.

Также по его словам, будет принято решение о создании стабилизационного фонда государства.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров принял решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.