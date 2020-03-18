Отмена плановых операций и освобождения реанимаций: больницы Днепропетровщины перешли на карантин

В области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Больницы Днепропетровской области с сегодняшнего дня перешли на карантинный режим работы.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

По словам директора департамента здравоохранения ОГА Валерия Сердюка, в настоящее время по поводу плановой консультации с врачом можно связаться по телефону.

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На период карантина в больницах области отменили все плановые операции. Хирурги будут браться только за ургентные случаи. Все – чтобы освободить операционные и реанимации.

«Всего в медучреждениях области – 512 работающих аппаратов искусственного дыхания. В ближайшее время привезут и новое оборудование», – сообщили в профильном департаменте.

Область ждет дополнительные аппараты искусственного дыхания, тест-системы для подтверждения вирусной инфекции и реагенты к ним.

Больных и с подозрением на коронавирус будут принимать Днепропетровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница.

В области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирус.

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

Сейчас в Украине зафиксированы 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.